Рязань, 28 июня, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов посетил Рязанскую область 28 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. В рамках визита он, в сопровождении губернатора Олега Ковалева и главного федерального инспектора по Рязанской области Владимира Сарафанова посетил Серебрянский цементный завод.

mihrayadm.ru Серебрянский цементный завод

Серебрянский цементный завод был запущен в 2013 году, сегодня это — один из крупнейших проектов по производству стройматериалов на территории региона. Общий объем инвестиций в завод уже превысил 12 млрд рублей.

Завод производит цемент «сухим» способом по новейшим технологиям, в соответствии с международными стандартами, что позволяет увеличить объем выпуска продукции до 1,8 млн тонн в год и расширить ее номенклатуру. В настоящее время на заводе трудится около 600 человек.

Александр Беглов и Олег Ковалев на предприятии осмотрели корпус пульта управления, лаборатории, отдел контроля качества и пообщались с представителями трудового коллектива. На встрече речь шла о перспективах развития завода, условиях труда и быта сотрудников предприятия, наличии мест в детских садах, работе школ и учреждений здравоохранения.

Так, глава региона рассказал, что на предприятии планируется открыть офис врача общей практики и стоматологический кабинет, чтобы сотрудники имели возможность получить медпомощь непосредственно на предприятии.

Также обсуждались вопросы перехода производства на газовое отопление — это снизит себестоимость продукции и повысит ее конкурентоспособность. Кроме того, речь шла о строительстве нового участка дороги, что позволит большегрузному транспорту предприятия следовать, минуя населенный пункт.

Отдельно обсуждался вопрос обеспечения кадрами — не только этого, конкретного предприятия, но и реального сектора экономики в целом. Олег Ковалев отметил: в регионе активно внедряется дуальная система обучения. «Школьники, их родители информируются о востребованных профессиях, выстроено взаимодействие ссузов, вузов и предприятий, где студенты проходят практику», — сказал глава региона, добавив, что два года назад в целях подготовки молодых специалистов для строительного комплекса была открыта профильная кафедра в рязанском филиале машиностроительного института.

«Однако работы в этом направлении предстоит еще много, нужно обеспечить высокое качество подготовки выпускников вузов и ссузов, что гарантирует их конкурентоспособность на рынке труда», — отметил губернатор.

Александр Беглов высоко оценил уровень реализации инвестпроекта по строительству Серебрянского цементного завода. «За три года работы значительно увеличились суммы налогов, которые поступают в бюджет. Важно, что предприятие работает по современным технологиям, соблюдая экологические нормы и обеспечивая качество продукции, которая поставляется на российский рынок и, тем самым, играет серьезную роль в импортозамещении», — сказал полномочный представитель президента РФ в ЦФО.