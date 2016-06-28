Гавана, 28 июня, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине встретился со спецпредставителем первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро, членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Кубы, заместителем председателя Государственного совета Кубы Сальвадором Вальдесом Месой. Си Цзиньпин отметил успехи Кубы, но пожелал не сворачивать с пути социализма.

Александр Горбаруквов ИА REGNUM Капитализм

«Мы рады успехам, достигнутым Кубой за 50 с лишним лет после кубинской революции, уверены в том, что под руководством ЦК Компартии нового созыва во главе с первым секретарем Р. Кастро кубинский народ достигнет больших успехов в деле социалистической революции и строительства», — — сказал Си Цзиньпин. Он выразил надежду на дальнейшее углубление дружбы между Китаем и Кубой, развитие взаимовыгодного сотрудничества, вывод двусторонних отношений на новый уровень. С. Вальдес Меса в свою очередь отметил, что кубинская сторона дорожит традиционной дружбой с Китаем, придает особое значение развитию отношений между двумя партиями и двумя странами, надеется на укрепление обменов в области управления партией и государством, сотрудничества в различных сферах на благо народов двух стран, сообщает ИА Синьхуа.

В 2015 году Китай и Куба отметили пятьдесят пятую годовщину дипломатических отношений. Куба была первой латиноамериканской страной, которая установила дипотношения с Китаем после создания КНР. Китай сейчас является вторым по величине торговым партнером Кубы после Венесуэлы, комментирует Международное радио Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно называл сотрудничество между Кубой и Китаем — образцом взаимоотношений между странами. Во время последнего визита на Остров Свободы Си Цзиньпин подписал со своим кубинским коллегой Раулем Кастро 29 новых соглашений в таких областях, как финансы, биотехнология, сельское хозяйство, объекты инфраструктуры и возобновляемые источники энергии. Благодаря предоставленному правительством КНР кредиту в $100 млн, будет модернизирован морской порт в Сантьяго-де-Куба, писало ранее ИА REGNUM



