Рим, 28 июня, 2016, 17:53 — ИА Регнум. В 2015 году Италия в четыре раза повысила импорт пшеницы из Украины по сравнению с предыдущим годом, с 139 тысяч тонн в 2014 году до 579 тысяч тонн в 2015. Резкое увеличение поставок сделало Украину третьей страной-импортёром зерна (после Франции и Канады) в Италию. В дополнение к изменению климата, что делает возможным производство твердых сортов пшеницы в этих широтах. Как сообщает газета Il Corriere della Sera — увеличение импорта пшеницы из Украины отвечает четкой стратегии ЕС — сделать из Украины «сельскохозяйственного гиганта — житницу Европы». Для этого и было подписано Соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС, которое вступило в силу 1 января 2016, в котором частично устранены дополнительные импортные пошлины, что делает украинское зерно более конкурентоспособным.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Что касается твердых сортов пшеницы, в первые шесть месяцев 2016 года итальянские фермеры жаловались несколько раз на спекулятивные маневры, которые сделали слишком низкие цены продаж. Глава ассоциации фермеров Coldiretti по области Апулии Джанни Кантеле оставил заявление на официальной странице Puglia Coldiretti, в своем обращении он подчеркивает, что цены на местную пшеницу на товарной бирже упали в течение десяти дней с 24 до 22,5 евро за центнер, фермеры винят в снижении цен «вторжение» иностранного продукта, в данном случае из Украины. По оценкам ассоциации, в 2015 году было импортировано в Италию 2,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет около 40 процентов потребностей фабрик для изготовления макаронных изделий. Итальянские фермеры протестуют: «Это спекулятивные маневры, чтобы снизить цены, мы так работать не можем».

«Это время импорта нон-стоп, — продолжает Джанни Кантеле, — все это подчеркивает серьезную зависимость нашего рынка от иностранной индустриальной системы. Качество используемого сырья имеет для нас важное значение, хотя бы для восстановления и поддержания доверия потребителей путем поощрения их участия в системе безопасности пищевых продуктов, обеспечения контроля и прозрачности всей пищевой цепочки, покупатели должны знать, что они едят».

Напомним, что итальянские фермеры не раз высказывали свои недовольства политикой Евросоюза в секторе сельхозпродукции. С введением санкций со стороны Европейского союза против России, а также ответного эмбарго, положение сельхозпроизводителей ухудшилось. Итальянские фермеры в 2015 году экспортировали в Россию на 27,5% меньше по сравнению с 2014 годом. По оценкам Coldiretti, чистые убытки составили почти 20 млн евро в месяц.