Архангельск, 28 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум. В Архангельской области региональные отделения партий завершили формирование списков кандидатов от региона на участие в выборах депутатов Государственной думы. Цепочку замкнули архангельские коммунисты и либерал-демократы, опубликовавшие сегодня, 28 июня, свои списки кандидатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Так, от КПРФ по избирательному округу №72 будет баллотироваться депутат областного Собрания Александр Новиков, а по округу №73 — Василий Павлов, который также является действующим депутатом облсобрания. Что касается кандидатов от ЛДПР, то по 73-му избирательному округу список претендентов возглавляет депутат собрания депутатов МО «Пинежский муниципальный район» Игорь Арсентьев, по 72-му избирательному округу — депутат областного собрания Сергей Пивков. К слову, лидер фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании Ольга Осицина в партийных списках кандидатов не фигурирует, как и известный в регионе Ярослав Нилов. Он идет по федеральному списку.

Добавим, что в Архангельской области участниками выборов в Государственную думу в большей степени заинтересовались действующие депутаты областного парламента. Так, от партии «Единая Россия» по одномандатным округам от региона выдвинут самый богатый депутат областного Собрания Андрей Палкин, задекларировавший доход за прошлый год в размере почти 500 млн рублей. Он же стал победителем партийных праймериз. Еще одна интересная кандидатура от единороссов — бывший министр по делам молодежи и спорту Архангельской области Елена Доценко. После реформы в структуре правительства региона министерство реорганизовали. На данный момент Елена Доценко работает в САФУ. Она также участвовала в партийных праймериз.

Неожиданным стало выдвижение бывшего члена ЛДПР Ирины Чирковой, которая была со скандалом исключена из партии. В качестве кандидата ее выдвинула партия «Справедливая Россия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первым официально зарегистрированным кандидатом на участие в думских выборах стала самовыдвиженец Елена Ломова из Котласа.