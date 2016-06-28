Москва, 28 июня, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что в стране будет создан банк списочной информации в отношении людей, участвовавших в террористической и экстремистской деятельности. Об этом глава государства заявил сегодня, 28 июня, на заседании Военно-промышленной комиссии России, сообщает пресс-служба Кремля.

Suresh subbaiah Глобальная банк информации

Кроме банка информации о террористах, также будет создана федеральная информационная система биометрических учетов и оперативно-розыскных данных. Эта система станет основной для информационно-поисковой базы данных, а также банка списочной информации о террористах.

По мнению Путина данные системы помогут более оперативно выявлять преступников и террористов. Все это должно повысить эффективность обеспечения общественного порядка и противостояния преступности, а также обеспечение безопасности граждан России.

Отмечается, что единая система учета ускорит проведение многих процедур, в частности, пограничного контроля.