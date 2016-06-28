Калуга, 28 июня, 2016, 17:43 — ИА Регнум. Сотрудники по делам несовершеннолетних в рамках оперативно — профилактического мероприятия «Подросток — игла» посетили в Калуге детские оздоровительные лагеря.

Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области. Встреча с полицейскими в рамках операции «Подросток — игла»

Как сообщили 28 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделении информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, стражи порядка рассказали детям о необходимых мерах безопасности в период летних каникул, напомнили о законодательстве, запрещающем нахождение на улице в ночное время без сопровождения родителей, и ответственности за различные правонарушения.

Особое внимание полицейскими уделено недопустимости употребления спиртных напитков, наркотических и иных запрещенных веществ.

Проверив условия пребывания подростков в оздоровительных учреждениях, сотрудники ПДН провели беседы с представителями администраций и вожатским составом. Им также было рекомендовано продолжать обеспечивать должный контроль за своими подопечными и не допускать прохождение на территорию лагерей посторонних лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 224 наркопреступления, из них 176 — тяжкие и особо тяжкие, 68 — совершены в крупном и в особо крупном размере, а 146 — связаны со сбытом наркотиков, были выявлены в этом году полицией области.

Из выявленных сотрудниками полиции наркопреступлений 65,2% составляют незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Из незаконного оборота полицией изъято более 2-х килограмм наркотических средств, выявлено 13 наркопритонов. С каждым днем последствия наркотической зависимости становятся все более угрожающими в демографическом плане. Наркотики овладевают несовершеннолетними и подростками. Так, 35 957 учащихся в возврате от 13 лет и старше принимало участие в социально-психологическом тестировании на немедицинское потребление наркотиков. Не прошли тестирование 4 935 человек. Из 30 265 протестированных учащихся общеобразовательных учреждений — 2 547 вошли в «группу риска». Это 8,4% от их общего количества. Из 5 692 воспитанников профессиональных образовательных организаций в «группу риска» попали 624 человека, или 11%.