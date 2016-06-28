Калуга, 28 июня, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Более 320 килограммов польских, итальянских и испанских овощей и фруктов были уничтожены в Калуге после проверки, проведенной городской прокуратурой с привлечением специалистов регионального Управления Россельхознадзора.

kaluga24.tv «Санкционные» овощи и фрукты из Европы

Как сообщила 28 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калуги Светлана Ульянова, проверкой было установлено, что на рынках областного центра, расположенных на улицах Тарутинской и Генерала Попова, индивидуальными предпринимателями допущена реализация сельскохозяйственной продукции растительного происхождения, произведенной странами, которые включены в Перечень стран, ввоз из которых в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции и продовольствия, в том числе овощей и фруктов, запрещен.

В целях устранения нарушений законодательства и недопущения их в дальнейшем прокурор города Калуги внес 8 индивидуальных предпринимателям представления.

По результатам рассмотрения актов реагирования приняты меры к устранению нарушений, семь должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. «Санкционные» овощи и фрукты изъяты из продажи и уничтожены.