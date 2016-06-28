Ереван, 28 июня, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров 4 июля в Ереване примет участие в заседании Совета глав МИД Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Министры обсудят вопросы оценки актуальных проблем международной и региональной безопасности, взаимодействие на международной арене», — сказала Захарова.

Скорее всего, Сергей Лавров также проведёт в Ереване отдельную встречу со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном для обсуждения нагорно-карабахского урегулирования.

Несмотря на то, что официальные лица крайне скупы на комментарии, армянские и азербайджанские СМИ, анализируя календарь предстоящих встреч и визитов, приходят к выводу, что в настоящий момент переговоры по Карабаху перешли в «фоновый режим». Также в прессe появляются некоторые детали последней встречи президентов Армении и Азербайджана в Санкт-Петербурге, а также предположения по поводу организации подобной встречи в будущем.

Ильхам Алиев и заместитель руководителя его администрации Новруз Мамедов, например, заявили, что на переговорах обсуждался поэтапный вариант урегулирования. В Ереване эти заявления опровергли. В дело вынужден был вмешаться российский МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя слова Мамедов заявила, что это попытка азербайджанской стороны по-своему интерпретировать достигнутые договорённости.

А после подтверждения слов Мамедова со стороны президента Азербайджана, внешнеполитическое ведомство России вынуждено было раскрыть некоторые незначительные детали переговоров.

«Мы полагаем, что тема карабахского урегулирования имеет свой формат обсуждений. Также понимаем, что эта тема вызывает интерес и требует комментариев. Но есть разница между информированием и использованием публичного пространства для перетягивания каната», — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 июня.

Она напомнила, что 20 июня в Санкт-Петербурге состоялась встреча глав Армении и Азербайджана при посредничестве российского лидера. По её словам, встреча была эффективной, о чем говорят и эксперты, и по ее итогам было распространенно заявление, где были представлены обсуждаемые вопросы и достигнутые договоренности.

«Сейчас важно этот достигнутый позитив не распылить в публичной риторике, его надо сохранить, чтобы реализовать в ходе конкретных шагов. Но есть темы, которые требуют тишины, потому что тут должны работать дипломаты и эксперты», — считает она. По ее словам сегодня важно сделать все, чтобы решение карабахской проблемы перешло в конкретную реальную плоскость.

23 июня Захарова сообщила, что в соответствии с достигнутой договоренностью глава МИД России Сергей Лавров посетит 29 июня с рабочим визитом Париж, где на встрече со своим французским коллегой «планируется провести углубленный обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня», в том числе по нагорно-карабахскому урегулированию.

Ранее стало известно, что председатель ОБСЕ, глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 29−30 июня посетит регион.

23 июня Штайнмайер встретился в Берлине с сопредседателями Минской группы (МГ) ОБСЕ, обсудив с ними детали нагорно-карабахского урегулирования.

Игорь Попов (Россия) и Пьер Андриё (Франция) рассказали немецкому дипломату об итогах переговоров глав Армении, Азербайджана и России в Санкт-Петербурге, коснувшись также соглашения об увеличении корпуса личного представителя председателя ОБСЕ в регионе Анджея Каспшика, которое нацелено на привлечение дополнительных международных наблюдателей в зону конфликта.

«Штайнмайер приветствовал недавние улучшения в поддержании режима прекращения огня. Участники встречи согласились, что устойчивый режим прекращения огня и возвращение к политическим переговорам остаются незаменимыми. В ходе сегодняшних переговоров также были обсуждены возможные дальнейшие шаги по достижению урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также планы предстоящего визита Штайнмайера в регион», — говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

24 июня американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Карабаху Джеймс Уорлик сообщил, что страны-сопредседатели Минской группы планируют по возможности в кратчайшие сроки организовать новую встречу президентов Армении и Азербайджана.

Ранее о готовности организовать встречу глав двух государств заявила Франция. Посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше 22 июня проинформировала, что Франция, как страна сопредседатель Минской группы ОБСЕ уже заявила о готовности организовать встречу президентов Азербайджана и Армении.

Пока дипломаты обмениваются визитами, армянский иследовательский центр АНИ, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает, что Россия пытается найти промежуточное решение карабахского вопроса согласно плану, основанному на мадридских и казанских принципах.

В частности, президент РФ Владимир Путин и Сергей Лавров ознакомили власти Армении и Азербайджана с этим планом урегулирования. План этот не является чем-то новым, однако немного отличается от предыдущих предложений. Предложения эти близки к поэтапному варианту 1997 года. Так называемый «план Путина» содержат два основных пакета.

Первый: армянские силы выводятся из 5 районов — Агдама, Физули, Джабраила, Зангелана и Кубатлу.

Второй: Нагорный Карабах получает прочный промежуточный статус, который не предполагает возврата в состав Азербайджана, но и не означает независимого статуса в обозримом будущем.

По информации центра АНИ, реализация права на самоопределение, закрепленного в Мадридских принципах и Казанском документе, являющегося производным от Мадридского документа, не вытеснена из пакета урегулирования, однако проведение референдума откладывается на неопределенный срок.

Азербайджан согласен с формулой возврат территорий-определение статуса, однако продолжает твердить, что Карабах должен хоть и формально, но остаться в составе Азербайджана, поскольку Конституция страны не может быть пересмотрена. Если Баку согласится с Казанским документом, то в первую очередь, должен изменить свою Конституцию.

Армения, в свою очередь, не согласна с каким-либо вариантом, при котором Карабах возвращается в состав Азербайджана. По этой причине российская сторона предлагает новый подход — 5 районов в обмен на более прочный статус, чем это предполагается в Мадридских принципах. Кроме того, в предложениях Путина нет слова о возвращении Карвачара и Лачина, который связывают Карабах с Арменией.