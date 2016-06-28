Обнинск, Калужская область, 28 июня, 2016, 17:36 — ИА Регнум. В этом году 23 выпускника закончили школы с медалями в Обнинске Калужской области. Семь медалистов в школе №4, пятеро окончили гимназию и три в школе № 5, сообщает 28 июня корреспондент ИА REGNUM по информации начальника Управления общего образования администрации города Татьяны Волнистовой. По ее словам обнинские выпускники не гонятся за медалями, а направляют свои усилия на сдачу ЕГЭ.

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«В этом году у нас 668 выпускников. Из них 665 сдавали ЕГЭ, а трое — выпускники с ограниченными возможностями здоровья — сдавали государственный выпускной экзамен. Средний балл по русскому языку по сравнению с прошлогодним вырос более чем на 2 пункта и составил 76,2. А 10 обнинских выпускников получили высшую оценку — 100 баллов. В прошлом году такие результаты показали только четверо ребят. Учащихся, набравших свыше 90 баллов — 106 человек (90 — в прошлом году)», — сказала Волнистова.

Также начальник Управления общего образования администрации Обнинска заявила, что средний балл обнинских выпускников по базовой математике — 4,5 из пяти. В прошлом году он составлял 4,4. Самые лучшие результаты показали выпускники гимназии и ФТШ. Отмечен также рост показателей в других школах. В частности, в техническом лицее, школах №5 и №1.

По словам Татьяны Волнистовой, в целом, в этом году и по русскому языку, и по математике происходит выравнивание результатов — подтянулись даже те школы, которые ранее давали низкие результаты.

Профильную математику в Обнинске выбрали почти 600 человек. Средний показатель составил 52,9 балла — это чуть меньше прошлогоднего. Но в прошлом году не было ни одного «стобалльника», а в этом году на 100 баллов профильную математику сдала ученица гимназии Алена Ким. Свыше 90 баллов набрали 10 человек. В 2015 году — всего двое.

По мнению педагогов, в этом году задания по математике профильного уровня существенно усложнились по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в Калужской области в этом году окончили школы с медалями472 человека. Наибольшее количество медалистов в Калуге — 170 человек.