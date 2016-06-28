Калуга, 28 июня, 2016, 17:34 — ИА Регнум. На пять суток административного ареста осужден 31-летний житель Калуги, который размещал в своем аккаунте в социальной сети в «Интернет» фотоматериалы, содержащие нацистскую свастику, представляющую собой мотыгообразный крест, которая была частью государственного флага гитлеровской Германии.

nedelya40.ru В Калуге наказан любитель свастики

Как сообщила 28 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора города Калуги Екатерина Соцкая, проверкой было установлено, что данные действия нарушают статью 12 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», национального флага гитлеровской Германии.

Прокурор города возбудил в отношении калужанина дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Калужским районным судом мужчина признан виновным в совершении правонарушения и ему назначено наказание.