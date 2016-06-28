Оренбург, 28 июня, 2016, 17:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области глава Переволоцкого района Вадим Виноградов признан судом виновным в получении должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу представляемого взяткодателем лица, входящих в его служебные полномочия, в значительном размере, а также в получении должностным лицом взятки лично в виде денег, незаконном оказании ему услуг имущественного характера за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, входящих в его служебные полномочия, в силу должностного положения способствовавшего таким действиям, с вымогательством взятки, в особо крупном размере. Вину в предъявленном обвинении глава района не признал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 28 июня в пресс-службе Переволоцкого районного суда.

publicdomainpictures.net Взятка

Следствием и судом установлено, что в период с 2014 года по сентябрь 2015 года, являясь главой Переволоцкого района Оренбургской области и главой районной администрации, Вадим Виноградов вымогал взятку у местного предпринимателя, заинтересованного в приобретении в собственность арендованного земельного участка. Взятку Виноградов намеревался получить в форме денег и строительных работ.

Свои требования Виноградов подкреплял угрозами осуществления муниципального земельного контроля на арендованных землях, сообщения о выявленных нарушениях в Управление Россельхознадзора по Оренбургской области и в прокуратуру, что могло повлечь расторжение договора аренды.

Кроме того, авторитетом своей должности Виноградов убедил главу сельского поселения, где расположен арендованный участок, не подписывать документы о согласовании границ земельного участка, интересующего предпринимателя. Только после получения денег Виноградов обещал решить все вопросы о приобретении земельного участка. За период с октября 2014 года по сентябрь 2015 года Виноградов получил от предпринимателя взятку в виде денег и строительных работ по созданию водоема на сумму более 2 миллионов 200 тысяч рублей.

При получении в сентябре 2015 года очередной части взятки в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей Виноградов задержан возле собственного гаража, после чего по ходатайству органов следствия был отстранен судом от должности и содержался под стражей.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова, следствием выявлен еще один факт получения взятки. По версии следствия, в июле 2015 года Виноградов получил 80 тысяч рублей через посредника от представителей коммерческой организации за подписание постановления об утверждении проекта планировки территории в обход установленной Градостроительным кодексом процедуры.

Для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа на имущество Виноградова общей стоимостью более 5 миллионов рублей также по ходатайству следователей Следственного комитета судом наложен арест.

Приговором суда Вадиму Виноградову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 13 миллионов 500 тысяч рублей в доход государства и с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы и осуществлять функции представителя власти сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил.

Дело Виноградова входит в число резонансных коррупционных дел 2015 года. По данным региональной прокуратуры, Оренбургская область по количеству выявленных преступлений коррупционной направленности за 2015 год занимает девятое место в числе регионов Приволжского федерального округа. За год правоохранительные органы выявили 321 коррупционное преступление (2014 год — 314).