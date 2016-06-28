Женева, Швейцария, 28 июня, 2016, 17:27 — ИА Регнум. О российском благотворительной мульт-проекте «Летающие звери» расскажут с трибуны ООН. Анимационный сериал «Летающие звери» будет представлен сегодня на IX международной конференции «Добровольчество — Технология Социальных Преобразований» в Швейцарии. Презентует проект директор Надежда Федяевская.

Пресс-служба проекта «Летающие звери» Летающие звери в ООН

«Летающие звери» — первый благотворительный медиабренд, детский мультсериал, цель которого — заработать средства на лечение детей от рака. «Мультсериал уникальный, другого такого в мире нет, а сегодня об этом опыте узнают наши зарубежные коллеги, и проект станет узнаваемым», — комментирует корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь проекта «Летающие звери» Вероника Фомичева.

В конференции планируется участие представителей более 20 зарубежных государств. Во Дворце Наций в Женеве с докладами выступят представители Общественной палаты и Министерства экономического развития России, Европейского центра добровольчества, Программы «Добровольцы ООН» и другие.

Проект «Летающие звери» появился в 2008 году. Главных героев — зверей с крыльями, придумали сами дети — пациенты онкологического отделения Санкт-Петербургской больницы, которые занимаются с мультипликаторами студии «ДА». Летающие звери стали символом лёгкости и способности преодолеть тяжесть обстоятельств.

«На первом этапе проекта была выпущена сувенирная продукция с летающими зверями. Все средства от реализации сувениров направлялись на лечение детей от рака. Затем, в 2011 году, запустили производство мультипликационного сериала «Летающие звери». Проект расширился: мультфильм показали по телевидению, запустили в интернете, были проданы лицензии на использование персонажей… В настоящее время более 300 товаров выпускается под брендом «Летающих зверей». Линейка очень широкая — от канцелярии, одежды, обуви, до продуктов питания», — рассказывает Вероника Фомичева.

Цитата из м/ф «Летающие звери». Реж Миша Сафронов, Джангир Сулейманов, Илья Максимов и др. 2012 -. Россия Летающие звери

Часть стоимости любого товара с летающими зверями идёт в фонд помощи онкобольным AdVita («Ради Жизни») на оплату лекарств, поиск доноров костного мозга, закупку медицинского оборудования. На каждой упаковке товара размещена информация о благотворительной составляющей покупки.

«Главная концепция проекта в том, что благотворительность не должна просить, если можно зарабатывать. «Летающие звери» против эмоционального насилия — подробные истории болезней с фотографиями, жалобные просьбы очень сильно могут давить на психику, и человек порой не знает, как себя вести, а хочется, чтобы люди помогали и делали это с лёгким сердцем. Потому что помощь — это ещё и со-радость», — комментирует Вероника Фомичева.

Как сообщили в пресс-службе «Летающих зверей», мультсериал налаживает международные связи и вскоре будет продаваться за рубеж. В настоящее время Прибалтика находится на стадии заключения договора, а Франция — на стадии сильной заинтересованности. Также анимационная студия приступает к работе над полным метром, который появится в международном прокате. Задача проекта — сделать из мультфильма международную социальную франшизу.

Сегодня «Летающие звери» уже вошли в пятерку лучших детских сериалов по версии Национальной анимационной премии, стали номинантами Annecy — анимационного отделения Каннского фестиваля, транслируются на двенадцати телеканалах и имеют миллионы просмотров на YouTube.