Москва, 28 июня, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В московском аэропорту «Внуково» был задержан адвокат бывшей главы департамента имущественных отношений министерства обороны России Евгении Васильевой Хасан-Али Бороков. Об этом сегодня, 28 июня, сообщают «Вести».

pixabay.com Задержание с наручниками

Сообщается, что юрист отказался предъявлять документы по требованию сотрудника полиции. По словам Борокова на него надели наручники и отвели в отделение. Там его документы проверили по всем базам данных. При этом полицейские не предъявляли претензий к адвокату, но из отделения его пока не выпустили.

Бороков подчеркивает, что его попросили показать документы при «незаконном досмотре граждан», прибывших с Северного Кавказа. Юрист считает, что процедура обязательного досмотра пассажиров, прибывших с Северного Кавказа, является дискриминацией по национальному признаку.

Напомним, Бороков защищал в суде Евгению Васильеву — главную фигурантку дела «Оборонсервиса». Васильева была приговорена к пяти годам колонии в мае 2015 года, но в августе того же года вышла по УДО.