Ашхабад, 28 июня, 2016, 17:16 — ИА Регнум. В регионах Туркмении инициировали масштабные учения по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Участие в них принимают все экстренные и пожарные службы, а отрабатывается в первую очередь согласование действий между этими ведомствами, что, в случае чрезвычайной ситуации, поможет координации и ускорит процесс ее ликвидации.

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Как сообщается на сайте официального портала Республики, основные учения прошли на специально отведенном участке территории Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов. Экстренные службы в условиях, максимально приближенных к реальным, используют современные средства и методы пожаротушения, а также противоборства открытому огню различного уровня сложности.

Серия мероприятий по проверке готовности к ликвидации и отражению чрезвычайных ситуаций проходит в рамках реализации постановления президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, которое было подписано в начале 2016 года.

В сообщении также отмечается, что комплекс профилактических и тренировочных мер, направленных на профилактику и предупреждение чрезвычайных ситуаций в условиях особо жаркого лета, призван вывести на качественно новый уровень работу специалистов, задействованных в секторе экстренных служб, а также сделать их работу слаженной и эффективной.

Этой задаче способствует и регулярное участие туркменских специалистов по противодействую ЧС в международных учениях и конференциях. Так, в сентябре они примут участие в учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые пройдут в акватории Каспийского моря на береговой части РФ в Астраханской области в сентябре 2016 года. Их темой станет организация взаимодействия спасательных служб Туркмении, России, Азербайджана, Ирана и Казахстана при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в акватории Каспийского моря, а также на территориях прикаспийских государств.