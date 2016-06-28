Воронеж, 28 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Житель Воронежа, зарезавший подростка на улице, проведет восемь в колонии — решение сегодня, 28 июня, вынес Воронежский областной суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Михаил Усов.

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55-летний мужчина признан судом виновным в совершении убийства 13-летнего мальчика. Трагедия произошла в сентябре 2014 года. Как установлено судом и следствием, мужчина, находясь у себя дома, увидел, что рядом с автомобилем ВАЗ-2106, принадлежащим его супруге, — он стоял во дворе и долгое время не эксплуатировался — находятся двое подростков. Мужчина спустился во двор, подошел к 13-летнему мальчику, который стоял возле машины, и нанес ему удар ножом. Подросток умер в больнице.

Позже свидетели рассказали, что машина была бесхозной, стояла во дворе больше двух лет. Дети хотели починить её и завести ради любопытства.

Суд, согласившись с позицией представителя прокуратуры области, назначил Морозову наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.