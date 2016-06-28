Вашингтон, 28 июня, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Volkswagen придется заплатить больше 15 миллиардов долларов, чтобы уладить дизельный скандал в США, передает Spiegel.

ru.torange.biz Придётся заплатить

Министерство юстиции США обнародовало постановление, подтверждающее выделение $10 млрд для выкупа автомобилей с дефектам. $2,7 млрд будут выплачены в виде штрафов американским экологическим агентствам — EPA и CARB за загрязнение окружающей среды. Еще $2 млрд пойдут на технологии по снижению выбросов CO2.

Кроме того, Volkswagen договорилась по крайней мере с 44 штатами о выплате 600 миллионов долларов, сообщает Reuters.

Volkswagen оказался в центре скандала в сентябре 2015 года. Как стало известно, на целый ряд автомобилей компании с дизельным двигателем, выпущенных в 2009—2015 годах, было установлено программное обеспечение, которое позволяло обходить экологические стандарты.

Очистительные системы автомобилей работали на полную мощность в ходе тестов на соответствие экологическим требованиям, а в режиме эксплуатации очищение выхлопных газов осуществлялось намного слабее.

В связи с этим власти США обязали немецкую компанию отозвать почти полмиллиона машин, выпущенных на американский рынок с 2009 по 2015 год.