Тегеран, 28 июня, 2016, 16:57 — ИА Регнум. На официальном сайте верховного лидера Ирана Али Хаменеи размещен указ о назначении генерал-майора Мохаммада Багери начальником Генерального Штаба ВС Ирана. На этой должности он заменил генерала Хасана Фирузабади.

mizanonline.ir Али Хаменеи и Мохаммад Багери

Ранее Багери занимал должность заместителя командующего КСИР по разведке и информации.

В указе рахбар поблагодарил Фирузабади за то, что «на протяжении всего времени прилагал все усилия для укрепления обороноспособности Ирана». Хаменеи отметил заслуги генерала в годы ирано-иракской войны. Фирузабади переведен на должность высшего военного советника верховного лидера ИРИ.

Военачальник занимал должность главы Генштаба с апреля 1989 года. Сама должность начальника была учреждена в 1989 году после обострения противоречий между армией и Корпусом стражей исламской революции.