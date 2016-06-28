Вильнюс, 28 июня, 2016, 16:56 — ИА Регнум. «Думаю, что у молодого поколения больше смелости, чтобы уйти и оказать сопротивление тому, что происходит», — заявила сегодня, 28 июня, активистка акции «Жизнь слишком дорога» — немногочисленного протеста молодежи около правительства Литвы против нового Трудового кодекса — по имени Кристина. При этом она отказалась называть свою фамилию журналистам.

Выгул домашнего питомца. СССР, Москва. 1963 год

«С другой стороны, все еще есть много страха и нежелания уйти и быть услышанным. Больше смелости виртуально высказаться в социальных сетях», — сказала Кристина.

Между тем, другая активистка акции «Жизнь слишком дорога» Айсте считает, что страх протестовать нашему обществу «привило советское наследие».

«Один из главных факторов апатичности — наследие Советского Союза, когда нельзя было протестовать, и люди привыкли свои проблемы решать, закрывшись, в пузыре», — сказала Айсте, также не назвавшая свою фамилию. Сбор мнений немногочисленных протестующих собирала литовская деловая радиостанция Žinių radijas.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве принят новый Трудовой кодекс, который либерализует трудовые отношения. По мнению критиков, от Трудового кодекса больше всего выигрывают работодатели. Несмотря на то, что он коснётся порядка 2 млн наёмных работников в Литве, широкого протеста в обществе новый кодекс не вызвал.