Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 16:53 — ИА Регнум. В привлекательных для туристов местах Петербурга, в том числе на улицах, в музеях и гостиницах, появятся указатели на китайском языке. Это связано с постоянно растущим потоком гостей из КНР, сообщил 28 июня в эфире «Радио Балтика» недавно назначенный председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Андрей Мушкарёв.

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Чиновник напомнил, что указатели на китайском языке уже есть в аэропорту «Пулково» и двух морских вокзалах Петербурга. Но необходимо расширять эту практику, чтобы сделать пребывание китайских туристов в городе на Неве более комфортным.

«Визит туриста не заканчивается в аэропорту, он там только начинается. Да, мы там его поприветствовали, но и дальше он должен себя комфортно чувствовать в любом месте, будь то музей, гостиница или просто улица. Комплексно мы будем это продвигать и делать наш город максимально дружелюбным», — сказал Мушкарёв.

По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, в течение последних шести лет количество китайских туристов, приезжающих в город, возросло более чем в 10 раз. В Петербурге действует более 70 ресторанов китайской кухни, порядка 50 туроператоров готовы предоставить свои услуги для туристов из КНР. В городе действует программа China Friendly, главной целью которой является создание комфортных условий для китайских путешественников. В целом за пять лет поток китайских туристов в Россию увеличился в 3,5 раза. За первый квартал текущего года увеличение составляет более 40%.