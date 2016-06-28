Минск, 28 июня, 2016, 16:51 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии постановлением от 24 июля утвердило задания для облисполкомов и Мингорисполкома по снижению затрат в жилищно-коммунальном хозяйстве в текущем году. Документ обнародовала 28 июня пресс-служба Совета министров постсоветской республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свет

Согласно постановлению, затраты в ЖКХ Белоруссии в 2016 году предстоит сократить на 2 трлн 516 млрд белорусских рублей (251,6 млн в денежных знаках образца 2009 года).

Самое большое задание доведено Мингорисполкому: затраты в ЖКХ Минска должны быть уменьшены на 408,7 млрд белорусских рублей (40,87 млн рублей в денежных знаках образца 2009 года). Минскому облисполкому установлено задание в 381 млрд рублей (38,1 млн), Гомельскому — 380,5 млрд (38,05 млн), Витебскому — 378,4 млрд (37,84 млн), Гродненскому — 343 млрд (34,3 млн), Могилёвскому — 323, 7 млрд (32,37 млн), Брестскому — 301 млрд (30,1 млн).

Кроме этого, постановлением утверждены в новой редакции предельно допустимые планово-расчётные цены на жилищно-коммунальные услуги на 2016 год. Они уменьшены на 2−8% по отдельным позициям с учётом снижения цены на газ для организаций жилищно-коммунального хозяйства, информирует пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году правительство Белоруссии по распоряжению Александра Лукашенко резко повысило тарифы ЖКХ, что было весьма болезненно воспринято обнищавшим за время кризиса населением. Повышение тарифов сопровождалось популистскими заявлениями и другими манёврами, призванными отвлечь внимание белорусских обывателей от проблемы безответственности руководства постсоветской республики, от ошибок госуправления и незавидных перспектив жизни «народца».

До сих пор белорусам не представили обещанную калькуляцию ценообразования на услуги ЖКХ — лишь сообщили, что они оплачивают около 40% себестоимости ЖКУ.

Как заявлял Александр Лукашенко в марте, в планах руководства республики до конца 2016 года довести возмещение населением ЖКУ до 50%, а в 2018 году — до 100%. «Но у людей должны быть деньги, чтобы заплатить за подобные услуги вот по таким ценам, которые мы установим», — сказал он.