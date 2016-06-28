«Потенциал укрепления рубля ограничен»
Москва, 28 июня, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Начатый процесс распада ЕС повысил интерес международных инвесторов к активам неевропейских регионов, в частности, к облигациям федерального займа (ОФЗ) РФ. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 июня руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, комментируя укрепление рубля на торгах ММВБ.
«Укрепление российской валюты, наблюдаемое в последние дни, связано с улучшением настроений на рынке капиталов, а также окончанием очередного налогового периода в России, во время которого традиционно возрастает спрос на национальную валюту. Участники рынка не игнорируют и тот факт, что начатый процесс распада европейского интеграционного союза повысил интерес международных инвесторов к активам неевропейских регионов. ОФЗ России при этом не стали исключением», — отметил он.
В то же время потенциал укрепления рубля ограничен, и в случае возобновления коррекционной динамики на рынке углеводородов девальвация национальной валюты неизбежна, предупреждает эксперт. «Выход Англии из ЕС уже расценивают как фактор роста политико-экономической неопределенности, способной обернуться затянутым процессом преодоления многими регионами экономической рецессии. Немецкий и китайский бизнес уже призывают готовиться к серьезному спаду промышленного производства и потребительской активности, резко снижая перспективы спроса на сырье», — рассказал он.
При реализации данного сценария котировки нефти окажутся «под фундаментальным прессом», а рублю «придется снова отступать», констатировал Деев. «Я бы рекомендовал рассмотреть возможность покупки именно иностранной валюты против рубля, и текущие значения выглядят вполне приемлемыми», — подчеркнул эксперт.
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на 29 июня, снизился на 23,03 копейки — до 71,71 рубля, курс доллара снизился на 24,93 копейки — до 64,81 рубля. Ранее в ходе торгов 28 июня курс рубля к доллару укрепился на 51 копейку и составил 64,98 рублей.