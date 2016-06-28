Москва, 28 июня, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Начатый процесс распада ЕС повысил интерес международных инвесторов к активам неевропейских регионов, в частности, к облигациям федерального займа (ОФЗ) РФ. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 июня руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, комментируя укрепление рубля на торгах ММВБ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Укрепление российской валюты, наблюдаемое в последние дни, связано с улучшением настроений на рынке капиталов, а также окончанием очередного налогового периода в России, во время которого традиционно возрастает спрос на национальную валюту. Участники рынка не игнорируют и тот факт, что начатый процесс распада европейского интеграционного союза повысил интерес международных инвесторов к активам неевропейских регионов. ОФЗ России при этом не стали исключением», — отметил он.

В то же время потенциал укрепления рубля ограничен, и в случае возобновления коррекционной динамики на рынке углеводородов девальвация национальной валюты неизбежна, предупреждает эксперт. «Выход Англии из ЕС уже расценивают как фактор роста политико-экономической неопределенности, способной обернуться затянутым процессом преодоления многими регионами экономической рецессии. Немецкий и китайский бизнес уже призывают готовиться к серьезному спаду промышленного производства и потребительской активности, резко снижая перспективы спроса на сырье», — рассказал он.

При реализации данного сценария котировки нефти окажутся «под фундаментальным прессом», а рублю «придется снова отступать», констатировал Деев. «Я бы рекомендовал рассмотреть возможность покупки именно иностранной валюты против рубля, и текущие значения выглядят вполне приемлемыми», — подчеркнул эксперт.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на 29 июня, снизился на 23,03 копейки — до 71,71 рубля, курс доллара снизился на 24,93 копейки — до 64,81 рубля. Ранее в ходе торгов 28 июня курс рубля к доллару укрепился на 51 копейку и составил 64,98 рублей.