Вильнюс, 28 июня, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс собирается снести уже практически построенный Дом Москвы в столице Литвы. «Я как политик надеюсь, что инструмента пропаганды посреди города с флагом, который будет видно с башни Гедиминаса, не будет», — так о почти завершенном в Вильнюсе строительстве Дома Москвы сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Самоуправление стремится отменить выданное зданию разрешение на строительство, и Шимашюс не скрывает политического мотива этого решения. Он надеется, что сноса одного этажа, чтобы дом соответствовал разрешению, будет недостаточно. ИА REGNUM сегодня, 28 июня, публикует полный перевод статьи о предстоящем сносе здания, которая вышла на литовском портале 15min. lt

mouzenidis-travel.ru Дом Москвы

«Слаженного открытия этой осенью или весной точно не будет», — сказал 15min Шимашюс. На прошлой неделе он сообщил, что Государственная инспекция по планированию территорий и строительства обратилась в Вильнюсский участковый суд по поводу отмены разрешения на строительство Дома Москвы.

По утверждению самоуправления, здание слишком высокое. Но сноса последнего этажа Дома Москвы может быть недостаточно. В видении Шимашюса — голое поле по адресу ул. Юозапавичяус, 30, где сейчас возвышается почти построенный Дом Москвы.

Строительная инспекция просит суд признать недействительным разрешение на строительство, согласно которому по адресу ул. Юозапавичяус, 30 возник центр русской культуры и бизнеса. Инспекция уверяет, что нашла нарушения, касающиеся плотности застройки земельного участка, высоты здания, числа этажей, порядка выполнения экспертизы проекта постройки.

Инспекция просит суд обязать ответчика — общественное предприятие «Московский центр культуры и бизнеса — Дом Москвы» — в течение 1 года с момента вступления решения суда в силу согласно преобразованной проектной документации, после получения нового документа, разрешающего строительство, преобразовать здание, информировала 15min пресс-секретарь инспекции Вида Алюконене.

Хотя Шимашюс и хотел бы увидеть, как Дом Москвы переезжает бульдозер, такие мечты мэра могут и не исполниться.

«Если смотреть с архитектурной урбанистической стороны, он на один этаж выше. Это явно видно. Только так и могу прокомментировать, что он построен не согласно разрешению, и само разрешение оспаривает Инспекция по планированию территорий и строительству. Основной мотив заключается в том, что построен дополнительный этаж. Он в проекте указан как надстройка, но по показателям это этаж», — сказал 15min главный архитектор города Миндаугас Пакальнис.

Если за год удастся привести в порядок здание согласно документам, например, разрушить надстройку, Дом Москвы сможет остаться. «Архитектурные урбанистические претензии в таком случае исчезнут, если здание будет уменьшено», — сказал Пакальнис.

«Много вопросов возникает по поводу этого Дома Москвы. Проект начат более десяти лет назад, адекватный ли он сейчас, это большой вопрос», — сказал в июле прошлого года Шимашюс.

Так что очевидно, что больше всего его бы устроило решение суда разрушить Дом Москвы. А причин для этого, по словам мэра, много.

«Самоуправление не настроено менять разрешение на строительство. (…) Не то место, где могло бы быть такое здание. И материалы не те, и габариты. Разговоры, удастся ли исправить, были бы спекуляциями. Но слаженного открытия этой осенью иди весной точно не будет, и похоже, что проблемы серьезнее, не решаемы сразу», — объясняет мэр Вильнюса.

Кто в таком случае возместит россиянам убытки? «Посмотрим, это нужно будет доказывать», — по словам мэра, самоуправление предложит дополнить иск.

«Строительная инспекция пока что обратилась в суд, пока выданное разрешение не соответствует требованиям. Между тем мы еще просим их оценить и другое, так как, по нашей оценке, фактическое строительство не соответствует условиям этого разрешения, которое может быть оспорено. Так что нарушение может быть двойным: и разрешение незаконно, и даже если бы оно было законным, фактическое строительство не соответствует его условиям», — сказал мэр Вильнюса.

«В тех случаях, когда разрешение на строительство выдается согласно проекту, в котором есть незаконные решения, здание нужно перепроектировать и перестраивать, — объяснила 15min партнер адвокатской конторы Sorainen Аушра Муденайте. — Если для преобразования здания, чтобы оно соответствовало требованиям правовых актов, нужны существенные изменения проекта, нужно подготовить и согласовать новый технический проект и на его основе получить новое разрешение на строительство».

Так что требование иска отменить нынешнее разрешение на строительство не означает, что все здание должно быть разрушено. После изменения проекта и получения нового разрешения на строительство здание может быть преобразовано. Если в суде строитель сумеет доказать, что здание возможно преобразовать, и не меняя существенных проектных решений, старое разрешение на строительство может остаться действительным.

По словам Муденайте, обычно, когда устанавливаются нарушения правовых актов и документов о планировании территорий, особенно если они существенные и связаны с общественными интересами, например, защитой наследия, суды отменяют незаконно выданные разрешения на строительство, разве что истцам могут помешать короткие сроки подачи жалобы в суд.

«Эта тема может быть поднята и в случае Дома Москвы, так как оспариваемое разрешение на строительство выдано еще в 2008 году, само строительство здания не завершено, т. е. есть высота, объем уже давно заметны. Публично декларируемый политический характер этого спора может побудить суды не вмешиваться в политику и остановить дело, воспользовавшись аргументом упущенного срока подачи жалобы, конечно, если данные дела подтвердят факт упущения срока», — объяснила юрист.

Однозначного ответа, кто должен компенсировать расходы после отмены разрешения на строительство и разрушения или преобразования здания, Муденайте не дала.

«Риск, что в проекте будут установлены ошибки или сознательные отклонения от правовых актов и требований документов о планировании территорий, — это риск строителя (заказчика). Когда этот риск материализуется, связанные с ним последствия (расходы на судебные разбирательства, перепроектирование, перестройку и другие убытки) ложатся на строителя», — сказала адвокат.

То, что служащие ответственных учреждений, проверяя проект, этих ошибок не заметили и выдали разрешение, обычно не предполагает гражданскую ответственность этих учреждений, так как основной причиной убытков бывает незаконность решений проекта, которую предопределяет или сознательное решение строителя не соблюдать определенные требования и соответствующие указания проектировщику, или ошибки проектировщика (т.е. специалиста, нанимаемого строителем), или недостаток его квалификации.

«В обоих случаях риск ложится на самого строителя, но если он ничего не знал о незаконности проектных решений, он может выразить претензии к проектировщику по поводу возмещения убытков», — объяснила Муденайте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство Дома Москвы в столице Литвы началось более десятилетия назад. Проект появился, еще когда мэром Москвы был Юрий Лужков. В настоящий момент многоэтажное здание в самом центре Вильнюса практически построено. В Литве объявили, что культурный центр может быть угрозой национальной безопасности, к тому же Литва обвинила власти Москвы, что они не дают возможности строительства Дома Вильнюса в Москве, в связи с чем нужно запретить и строительство Дома Москвы в Вильнюсе. «Если нам важно спокойствие, мир в сожительстве национальных меньшинств с титульным населением, то, без всяких сомнений, строительства дома должно быть остановлено. Правительство должно поддержать самоуправление, поскольку в юридическом смысле это проект самоуправления», — в 2015 году, в частности, говорил экс-глава МИД Литвы, депутат Сейма Аудронис Ажубалис.