Москва, 28 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум. 28 июня власти столицы утвердили новый список сноса самостроев, в который вошли 107 адресов во всех округах Москвы, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. 84 постройки расположены у станций метро и в основном являются магазинами. Площадь демонтируемых объектов самостроя составляет 31 тысячу кв. метров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос торговых палаток в Москве

В центре столицы будут снесены объекты, в которых размещены кафе на площади Пречистенские Ворота, примыкающие к вестибюлю метро «Кропоткинская». Магазины, расположенные в торговых павильонах вблизи станции метро «Улица 1905 года, объекты на Зубовском бульваре, Садово-Сухаревской улице, Олимпийском проспекте и Звенигородском шоссе.

Также снесут торговый центр у метро «Электрозаводская», шашлычную на Ленинградском проспекте напротив отеля «Советский», торговые ряды у станции метро «Первомайская», магазины у станции «Южная» и «Улица Академика Янгеля».

Как заявил начальник Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров, демонтаж начнется не ранее чем через 2 месяца после публикации списков. Но до этого владельцам построек дадут возможность снести объекты самостоятельно и без принуждения.

«В течение семи дней мы будем рассылать всем владельцам построек письменные уведомления. Префектуры округов поставят около этих объектов информационные щиты», — уточнил он после заседания правительства Москвы.

По его словам, компенсация за снос предусмотрена в случае, если собственник сам демонтирует свои сооружения в те сроки, которые будут указаны в уведомлении. «Компенсация положена только тем, кто сам сносит свои объекты».

Шогуров добавил, что в феврале собственники снесенных самостроев не получили компенсацию, так как добровольно не снесли сооружения.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года на заседании президиума правительства Москвы было принято решение о сносе 104 объектов, признанных самостроем. Снос начался ночью 9 февраля 2016 года. В ответ предприниматели заявили о незаконности действий властей, так как объекты находились в городе давно и обладали необходимыми разрешениями. Акцию окрестили «Ночью длинных ковшей», а столичным властям предъявили иск в 2 млрд рублей (за снос павильона у метро «Южная»). 28 июня 2016 года власти утвердили новый план демонтажа, по которому под снос должны будут пойти еще 107 построек площадью 31 тысяча кв. метров. Столичные власти утверждают, что все здания, подлежащие сносу, находятся в зонах с особыми условиями использования территорий: на участках общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей.