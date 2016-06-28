Севастополь, 28 июня, 2016, 16:42 — ИА Регнум. Около 100 московских детей переезжают по требованию Роспотребнадзора и по соображениям безопасности из палаточного лагеря, разбитого в одном из районов Крыма, в оздоровительный лагерь «Атлантика» в Севастополе. Об этом журналистам 27 июня заявил заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Роман Проскурнин.

pooch eire Палаточный лагерь под звездным небом

«В одном из районов Крыма Роспотребнадзор обнаружил большую группу московских детей вместе с сопровождающими взрослыми. Эти места для разбивки палаточного лагеря не приспособлены по всем показателям — условиям организации питания, проживания и др. Роспотребнадзор выдал предписание руководителям этого лагеря о том, что детям нужно найти безопасное место», — сказал Проскурнин.

По его словам, проблема была решена оперативно. «Около 100 московских детей переезжают в севастопольский детский оздоровительный лагерь «Атлантика». Этот лагерь получил соответствующее разрешение Роспотребнадзора», — пояснил Проскурнин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму выявили три незаконных частных пансионата, где отдыхали организованные группы детей от 20 до 40 человек.