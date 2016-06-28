Рига, 28 июня, 2016, 16:42 — ИА Регнум. В Латвийском Центре Инфектологии образовались очереди из людей, пострадавших от укуса клещей, сообщает портал Delfi.lv.

Клещ

В разгар летнего сезона, средняя дневная норма обращавшихся в Центр, чтобы сдать клеща на исследование, составляла около 80 человек в день, но после длинных выходных, связанных с празднованием Лиго (самый массовый, широко отмечаемый в Латвии праздник), в Центр обратился 321 человек.

«В общей сложности сейчас в Латвийском Центре Инфектологии находится 221 клещ, не говоря уже о тех клещах, которые не поступили в наш центр. В прошлом году мы исследовали более 4 тысяч клещей, и инфицированность составляла пять процентов. В этом году число достигло полторы тысячи, а инфицированность — 3,9%, что является довольно высоким показателем», — прокомментировала ситуацию главврач Латвийского Инфектологического Центра Байба Розентале.

Напомним, латвийские лаборатории могут выявить только энцефалит, а наиболее распространенную болезнь Лайма, переносимую клещами констатировать не удается. Также в стране нет и вакцины против Лайма.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, на 1 сентября 2015 года был зарегистрирован 81 случай заболевания клещевым энцефалитом, 282 случая заболевания болезнью Лайма и 15 случаев заболевания эрлихиозом.