Владимир, 28 июня, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Во Владимирской области в 2015 году выявлено 533 новых случая ВИЧ-инфекции, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Татьяны Даниловой, передает корреспондент ИА REGNUM. На 100 тысяч человек приходится почти 40 ВИЧ-инфицированных, причем темп прироста составляет 59,2% к уровню 2014 года.

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Всего по данным на начало 2016 года в области было 4143 ВИЧ-инфицированных жителя, что равняется 0,3% всего населения региона. Из районов самыми неблагополучными являются Петушинский, Киржачский, Кольчугинский, Александровский и Гусь-Хрустальный. Здесь инфекции распространяются быстрее, чем в среднем по области. При этом обследование на ВИЧ-инфекции в 2015 году прошли только 11,7% жителей области.

Кроме того, специалисты наблюдают «старение» болезни. «Доля лиц в возрасте 31−40 лет из числа новых выявленных случаев ВИЧ-инфицирования выросла с 34,8% в 2011 году до 41,8% в 2015 году и в возрастной группе старше 40 лет с 16,2% до 21,5% соответственно», — говорится в сообщении.

В связи с неблагополучной ситуацией Татьяна Данилова рекомендует органам самоуправления, а также областным департаментам более эффективно работать над профилактикой заболеваемости.