Волгоград, 28 июня, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Деятельность всех свалок, находящихся на территории 12 сельских поселений Камышинского района Волгоградской области, будет приостановлена до конца текущего года. Таковы планы местных властей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного комитета природных ресурсов и экологии 28 июня, эта работа уже проводится. Всего с начала текущего года в районе официально закрыто 15 свалок из 25 зарегистрированных.

pixabay.com Свалка

Отходы, ранее свозившиеся на эти свалки, теперь направляются на лицензированный полигон в районном центре. Свалки, чья деятельность будет прекращена, впоследствии планируется ликвидировать, а земельные участки под ними рекультивировать.

Как отметили в ведомстве, Камышинский район стал одним из трех районов, на территории которых закрыто более половины свалок. Ранее в эту работу активно включились Городищенский и Среднеахтубинский районы: в первом прекращен прием отходов на 11 из 16, во втором — на 9 из 12 расположенных в сельских поселениях свалках.

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Добавим, помимо временных площадок для приема мусора на территории Волгоградской области насчитывается более 700 несанкционированных свалок. Таковы итоги ежегодной природоохранной операции «Отходы». Главам районов направлены письма с требованием навести порядок на своих территориях и отчитаться о выполненной работе до середины августа. Лидер по числу замусоренных территорий — Волгоград. Наиболее благополучна ситуация в Алексеевском, Еланском и Фроловском районах.

Напомним, в Волгоградской области поэтапно реализуется комплексная программа в сфере обращения с ТБО. Она предусматривает возведение шести больших полигонов. Три из них — в Камышине, Волжском и Урюпинске — уже построены и эксплуатируются. В стадии проектирования и строительства находятся полигоны в Михайловском, Палласовском и Калачевском районах. Планируется, что они откроются в начале 2017 года.