Липецк, 28 июня, 2016, 16:39 — ИА Регнум. В Липецке заболеваемость ВИЧ прошла свой пик и пошла на убыль. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, об этом на пресс-конференции 27 июня сообщила секретарь городской санитарно-противоэпидемической комиссии Татьяна Кремнева.

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Заболеваемость ВИЧ начала расти в Липецке в конце 2013 года, что эксперты объясняют распространением синтетических наркотиков. Пик пришелся на 2015 год, когда было зарегистрировано 378 случаев.

За пять месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го заболеваемость снизилась в 1,9 раза — со 186 случаев до 106. Основными путями передачи инфекции остаются наркотический (63% случаев), половые контакты (25,7%), а также смешанный путь (11,4%).

Больше всего ВИЧ-инфицированных среди липчан от 30 до 39 лет, среди заболевших 81% — мужчины. Из общего числа ВИЧ-инфицированных 41% — безработные, 25% — заключенные, 1,9% — пенсионеры.

В рамках месячника по профилактике ВИЧ-инфекции и наркомании, прошедшего в областном центре с 23 мая по 23 июня, структурными подразделениями администрации и их подведомственными учреждениями проведено 1363 мероприятий — форумы, лекции, беседы, круглые столы, конкурсы, викторины, театрализованные представления — в которых приняли участие более 47 тысяч человек. В течение этого периода за незаконный оборот наркотиков задержан 41 человек, за хранение — 66 человек, за потребление — 141 человек, в том числе двое несовершеннолетних.