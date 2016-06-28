Берлин, 28 июня, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Учитывая закрытие балканского маршрута, все больше и больше беженцев выбирают опасный переход через центральную часть Средиземного моря в Европу, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Irish Defence Forces Беженцы в Средиземном море

«Тем временем из Ливии в Италию прибывают в 13 и 14 раз больше беженцев, чем из Турции в Грецию», — заявил директор агентства Frontex Фабрис Леггери.

«Центральный Средиземноморский маршрут участился как никогда», — добавил он.

По данным Frontex, число незаконных пересечений между Ливией и Италией в этом году выше, чем через другие участки европейских границ.