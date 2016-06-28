Москва, 28 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предлагает обязать региональных операторов программ капремонта давать жителям многоквартирных домов на выбор два варианта: традиционный или улучшающий энергоэффективность жилья. Об этом сегодня, 28 июня, заявил глава министерства Михаил Мень на заседании правительства РФ, сообщается на сайте правительства РФ.

gorodkirov.ru Капремонт

Закон, предусматривающий создание региональных систем капремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет собственников, был принят в декабре 2012 года. Работа первых региональных систем началась в 2014 году. Жители многоквартирных домов могут сами выбрать способ внесения платежей за капремонт — на специальный счет дома или на счет такого оператора. По словам Меня, в рамках этого закона уже отремонтировано порядка 30 тысяч домов.

«Теперь необходимо перейти к новому шагу и ввести дополнительные предложения собственникам помещений по проведению энергоэффективного ремонта. Региональный оператор за счет привлечения энергосервисных компаний должен будет провести энергоаудит домов и подготовить предложения собственникам помещений», — сказал Мень.

По словам министра, эти предложения должны будут предусматривать помимо работ, традиционных для капремонта, и дополнительные мероприятия, приводящие к энергосбережению и повышению энергетической эффективности домов.

«Эта услуга не должна навязываться. На наш взгляд, она должна быть некой альтернативой, должны быть предложения, альтернативы, и люди должны определяться, какой капитальный ремонт им нужен: традиционный, либо с применением энергоэффективных технологий», — пояснил Мень.

Кроме того, Минстрой предлагает размещать на фасадах многоквартирных домов информацию о классе их энергоэффективности.