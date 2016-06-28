Москва, 28 июня, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Законопроект об упрощенном получении гражданства РФ для проживающих в ДНР и ЛНР внесли в Госдуму депутаты КПРФ во главе с Вадимом Соловьевым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

MediaPhoto.Org Российские паспорта

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие или проживающие на территории Донецкой и Луганской областях Украины в результате боевых действий, которые классифицируются как соотечественники и де-факто в результате боевых действий со стороны украинских властей и нарушении ст.24, 27, 28, 33, 34, 47, 48 конституции Украины, принятой на пятой сессии Верховной рады Украины 28 июня 1996 года, утратили устойчивую политико-правовую связь с государством, выражающуюся в совокупности их взаимных прав и обязанностей — гражданство, вправе обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, как на территории Российской Федерации, так и на территории Донецкой и Луганской областях Украины.

Они должны обратиться в консульство РФ на территории областей и могут рассчитывать на получение гражданства при соблюдении условия: указанные граждане и лица обязуются соблюдать Конституцию РФ и законодательство Российской Федерации.