Чебоксары, 28 июня, 2016, 16:31 — ИА Регнум. В Чувашии в январе-мае 2016 года судебные приставы на принудительное исполнение приняли от налоговых органов почти 9 тыс. постановлений о взыскании задолженности за счет имущества организаций и индивидуальных предпринимателей. Общая сумма задолженности составила 969,6 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в УФССП.

Дарья Антнова ИА REGNUM Долги

В результате проведения исполнительных действий взыскано более 388 млн рублей. Это на 160 млн рублей больше, чем было взыскано за аналогичный период 2015 года. В ведомстве отмечают, что «хороший эффект» достигается в ходе совместных рейдов с налоговиками по взысканию задолженности. В текущем году проведено 337 совместных рейдов, в ходе которых взыскано более 54,3 млн рублей, наложены аресты на сумму 48 млн рублей. Активно данная работа проводится в городах Чебоксары и Новочебоксарске.

По данным УФССП, в I полугодии 2015 года в Чувашии на исполнении службы судебных приставов находилось более 44 тыс. исполнительных производств о взыскании налоговой задолженности на 1,2 млрд рублей. Окончено 17 тыс. производств на сумму 490 млн рублей.

По информации управления Федеральной налоговой службы по Чувашии, в январе-мае 2016 года в республике в бюджеты всех уровней поступило более 15 млрд рублей налогов, что на 5,6% выше аналогичного уровня 2015 года.