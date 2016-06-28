Барвиха, Московская область, 28 июня, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Московский областной суд обязал избирательную комиссию сельского поселения Барвихинское Одинцовского района Московской области назначить дату проведения досрочных выборов депутатов совета депутатов не позднее 9 июля 2016 года. Об этом сообщается на сайте вестника Избирательной комиссии Московской области.

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«Выборы депутатов при тайном голосовании на основании Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Московской области от 4 июня 2013 года №46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области», Устава сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района», — отмечается в сообщении.

Напомним, 6 апреля 2016 года в поселении Барвихинское началось досрочное голосование по выдвижению депутатов в местный совет депутатов, которое должно было продлиться до 23 апреля. Однако 16 апреля СМИ сообщили, что голосование проходит с нарушениями. 20 апреля ЦИК принял решение об отмене выборов.

2 июня члены барвихинской избирательной комиссии подали заявления о досрочном сложении полномочий. По результатам проверки было установлено, что в действиях местной ИК есть признаки административного правонарушения — комиссия уничтожила запечатанные конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей, заявлениями о досрочном голосовании, реестром избирателей и другими документами.

22 июня председатель избирательной комиссии Московской области Ирек Вильданов подал заявление о сложении с себя полномочий. Об этом в ходе заседания ЦИК РФ заявила Элла Памфилова, отметив, что ЦИК и сама была готова предложить Вильданову покинуть пост.

27 июня в подмосковном сельском поселении Барвихинское был сформирован состав избирательной комиссии из шести новых членов.