Киев, 28 июня, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская конституция требует изменений для того, чтобы предоставить крымским татарам право на самоопределение «в составе суверенной Украины». Об этом сегодня, 28 июня, Порошенко заявил на заседании Верховной рады, посвященном Дню Конституции страны, сообщает издание Korrespondent.net.

Валентин Серов. Татарская деревня в Крыму. 1893

Порошенко считает, что пришло время внести поправки в раздел 10 Конституции Украины, который называется «Автономная Республика Крым». «Эти изменения вытекают из неотъемлемого права крымского народа на самоопределение в составе суверенного украинского государства», — заявил украинский президент. Он в очередной раз заявил, что Крым якобы «является неотъемлемой составной частью Украины».

Ранее, выступая на мероприятиях, посвященных 72-й годовщине депортации крымских татар, президент Украины заявил, что намерен создать в Крыму национальную автономию крымских татар.

В самом Крыму заявили, что Порошенко пора прекратить распоряжаться землями чужого государства. Вице-премьер Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинские власти рассматривают крымских татар исключительно как разменную монету в геополитическом и идеологическом противостоянии Запада с Россией.

Напомним, Крым вернулся в состав России после референдума в марте 2014 года, которому предшествовал государственный переворот на Украине. 96,77% населения Крыма проголосовали за воссоединение с Россией. Украина не может смириться с потерей Крыма и продолжает считать его своим.