Ростов-на-Дону, 28 июня, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Внеплановые рейды, которые прошли в детских оздоровительных лагерях Ростовской области в связи с трагедией на Сямозере в Карелии, завершены. Как проинформировали ИА REGNUM 28 июня в облправительстве, нарушений инспекторы не нашли.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Пионервожатые. Пионерский лагерь

С особой тщательностью специалисты проверяли 17 частных оздоровительных центров. Всего же на Дону в первую смену летней кампании приняли юных отдыхающих 815 организаций, в том числе 33 санаторных и загородных лагеря, 781 лагерь с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений и один палаточный лагерь. В здравницах поправили здоровье около 55 тыс. детей.

Напомним, что Роспотребнадзор всё-таки нашел нарушения в донских организациях на общую сумму 453,8 тыс. рублей. Штрафы заплатят руководители здравниц за нарушения требований санитарного законодательства.

Подробнее: В Ростовской области детские лагеря «проштрафились» перед Роспотребнадзором

Как ранее сообщало ИА REGNUM, внеплановые проверки были организованы в детских лагерях Ростовской области из-за трагедии, которая случилась в Республике Карелия 18 июня. 14 школьников из Москвы погибли, отправившись в сплав по Сямозеру. 33 подростка удалось спасти. Вряд ли они забудут тот роковой день, когда на их глазах тонули товарищи, а на помощь никто не откликнулся.