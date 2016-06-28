Сыктывкар, 28 июня, 2016, 16:20 — ИА Регнум. По словам президента Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Мирона Тацюна, столица республики Коми впервые проводила у себя подобный чемпионат. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Госсовета региона.

pixabay.com Топор да дерево

Практически все лесозаготовительные предприятия Коми давно перешли на механизированный способ заготовки леса, поэтому было опасение, что проведение таких соревнований нецелесообразно и собрать команду лесорубов-виртуозов не удастся. К счастью, все опасения оказались напрасными. Чемпионат вызвал большой интерес, как со стороны бизнес-сообщества лесной отрасли, так и со стороны жителей города.

В соревнованиях «Лесоруб-2016» участвовали 29 команд из 27 регионов, а также гости из Беларуси. Стефановская площадь и запасное поле республиканского стадиона — на два дня превратились в импровизированные лесные делянки, на которых специальные судьи-профессионалы определяли лучших лесорубов страны. В целом в течение двух дней за звание лучшего вальщика леса спорили 64 лесоруба с ручным инструментом, 12 операторов харвестеров и 11 операторов форвардеров.

Кроме того, как вице-спикер Госсовета, курирующий социальный блок и образование, Валентина Жиделева выступила модератором собрания, прошедшего в эти дни на базе Сыктывкарского лесного института с участием Мирона Тацюна, врио Главы Республики Коми Сергея Гапликова и ректора государственного Санкт-Петербугского лесотехнического университета Юрия Беленького. В лабораториях института гостям продемонстрировали дипломные проекты выпускников в сфере лесного хозяйства и IT-технологий. «Лучшие разработки Сыктывкарского лесного института можно презентовать на международной конференции по развитию лесного хозяйства в Австрии», — согласился Сергей Гапликов.

Врио Главы Республики Коми поинтересовался, смогут ли студенты и преподаватели СЛИ в короткий срок подготовить проект нового ЦБК для нужд лесной отрасли региона. Профессор Валентина Жиделева подтвердила, что это вполне реально.

По итогам Чемпионата России «Лесоруб-2016» будет сформирована команда, которая в сентябре будет представлять страну на Чемпионате мира в Польше. Уже известно, что следующий Чемпионат мира состоится в России, и Республика Коми будет претендовать на то, чтобы он прошел в Сыктывкаре.