Чебоксары, 28 июня, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Чувашская делегация на Играх в Бразилии будет «не менее представительной, чем на предыдущей Олимпиаде в Лондоне». Об этом заявил глава Минспорта Чувашии Сергей Шелтуков на заседании коллегии, сообщили ИА REGNUM в министерстве.

pixabay.com Лёгкая атлетика

По данным Минспорта Чувашии, подготовку к Олимпийским играм вели 25 спортсменов по 5 видам спорта: из них 12 легкоатлетов, трое велоспортсменов, четверо борцов, три гимнаста и трое представителей тяжёлой атлетики. В настоящее время лицензии на участие в Олимпиаде имеют бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в марафоне Татьяна Архипова, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года Ирина Калентьева, двукратный серебряный призёр Универсиады-2013, победительница марафона в Нагано Алина Прокопьева, чемпионка Европы и серебряный призёр чемпионата России-2016 в тяжёлой атлетике Наталья Хлёсткина. Напомним, гонщица Ирина Калентьева в этом году на соревнованиях выступает за Мордовию с параллельным зачётом за Чувашию.

Помимо этого, на прошедшем чемпионате России по лёгкой атлетике в Чебоксарах олимпийские нормативы выполнили легкоатлеты Анжелика Сидорова, Вера Ребрик, Елена Наговицына. Как сообщало ИА REGNUM, ранее IAAF заявила, что может допустить отдельных российских легкоатлетов до Олимпиады в Рио, если они докажут свою непричастность к допинговому скандалу в российском спорте. Предполагается, что легкоатлеты должны будут получить приглашение от МОК, куда заявки направляет Олимпийский комитет России. В МОК заявили, что российские легкоатлеты будут выступать на Олимпиаде только под российским флагом. Напомним, воспитанница чувашской школы спортивной ходьбы Светлана Васильева и мордовский спортсмен Денис Нижегородов отправили коллективный иск в Арбитражный спортивный суд в швейцарской Лозанне: они оспаривают решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о приостановке членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF.

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Сергей Шелтуков выразил уверенность, что «наша делегация на Играх в Бразилии будет не менее представительной, чем на предыдущей Олимпиаде в Лондоне». Окончательный поименный список национальной олимпийской команды будет известен в середине июля. Олимпийские игры в бразильском Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа.

Напомним, ранее в Чувашии кандидатам в олимпийскую сборную команду России-2016 были назначены ежемесячные стипендии. С января 2015 года по 31 августа 2016 года установлено 15 стипендий по 30 тыс. рублей спортсменам основного состава и 10 стипендий по 15 тыс. рублей кандидатам в резервный состав летней Олимпиады-2016. Аналогичные суммы назначены и кандидатам на Паралимпиаду-2016. Ранее заявлялось, что в списки кандидатов в олимпийскую и паралимпийскую команды вошли 34 спортсмена из Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на предыдущих Играх в Лондоне в составе олимпийской сборной России выступали пять представительниц Чувашии — легкоатлеты Татьяна Архипова, Альбина Майорова, Кристина Савицкая, Елена Наговицына и Ирина Калентьева. Тогда единственную медаль принесла Татьяна Архипова, установив личный рекорд (2 часа 23 минуты 29 секунд) в марафоне. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году приняли участие восемь чувашских спортсменов. По итогам соревнований единственную медаль (бронзу) удалось завоевать только Ирине Калентьевой.