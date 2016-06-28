Брянск, 28 июня, 2016, 16:13 — ИА Регнум. На территории Снежского сельского поселения Брянской области неизвестные уничтожили 136 деревьев различных пород. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области, злоумышленники просверлили в деревьях отверстия и влили туда химические реагенты. Ущерб составляет около 900 тысяч рублей, выяснилось в результате проверки.

Аристарх Лентулов. Пейзаж с сухими деревьями и высокими домами. 1917

«Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ («Повреждение до степени прекращения роста не отнесенных к лесным насаждениям деревьев в крупном размере»)», — сообщили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, участок, на котором находились деревья, находится в аренде, причем одним из условий договора аренды было максимальное сохранение деревьев при строительстве. Сам участок не использовался арендаторами с сентября 2012 года, предприниматель даже хотел продать его за 12 млн рублей. Сейчас главе Брянского района направлено постановление, согласно которому договор аренды должен быть расторгнут.