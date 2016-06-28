Липецк, 28 июня, 2016, 16:12 — ИА Регнум. В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

Насилие

По версии следствия, подозреваемый с августа 2015 года, проживая со своей 13-летней дочерью, неоднократно насиловал ее. Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам расследования действиям подозреваемого будет дана окончательная юридическая оценка.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» Санкция статьи предусматривает до двадцати лет лишения свободы.