Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в СЗФО Владимир Булавин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко торжественно открыли 28 июня молодежный образовательный форум «Ладога-2016» на берегу Финского залива в поселке Смолячково, передает корреспондент ИА REGNUM.

molcrimea.ru Молодежный форум Ладога

На форум также прибыли коллеги Александра Дрозденко из других регионов Северо-Запада. В 14:20 форум начался концертом и торжественным приветствием губернаторов и их заместителей. Когда ведущие назвали имя Дрозденко, участники форума взорвались аплодисментами.

Полпред Владимир Булавин поздравил участников мероприятия с отмечавшимся накануне Днем молодежи и выпускными вечерами, венцом которых стали «Алые паруса». «Не сомневаюсь, что все, кто здесь присутствует сегодня, займут свое достойное место в органах местного самоуправления, сделают карьеру на военной службе, на государственной службе, займут достойное место в нашем бизнесе, политике», — сказал Булавин.

Он напомнил, что форум «Ладога» проводится уже в восьмой раз, и с каждым годом становится всё насыщеннее его содержательная часть, растет число участников, увеличилась и грантовая поддержка.

Глава 47-го региона Александр Дрозденко подчеркнул, что форум «Ладога» — это не только площадка для развития, но и место, которое позволяет молодежи Северо-Запада стать ближе друг к другу.

По его словам, форум позволяет в неформальной обстановке обменяться лучшими практиками, лучшими идеями и наработками молодежных организаций и волонтерских движений субъектов СЗФО.

Именно на этом форуме, отметил Александр Дрозденко, были даны очень интересные идеи, которые легли в основу волонтерского движения, движения «Победа», «Бессмертного полка» и многих других инициатив, которые исходили от молодежи. В этом году будут интересные дискуссии по местному самоуправлению, телекоммуникационному общению и многому другому.

«Но главное, что молодежь Северо-Запада лучше узнает друг друга. Я знаю, что многие продолжают отношения и вне рамок форума: обмениваются встречными делегациями и просто устанавливают хорошие дружеские отношения, а у некоторых даже образуются семьи», — сказал Дрозденко.

Отметим, в мероприятии принимают участие более 1000 человек — молодежь всех субъектов Северо-Западного федерального округа и других регионов России, а также 40 молодых соотечественников, проживающих за рубежом.

В 2016 году «Ладога» посвящена повышению гражданской активности молодежи. Сквозными темами форума станут: проведение в Российской Федерации Года российского кино и проведение в Ленинградской области Года семьи. Форум рассматривается как площадка для подготовки молодежного актива округа, развития у молодежи, проживающей на территории СЗФО, активной гражданской позиции.