Ярославль, 28 июня, 2016, 16:03 — ИА Регнум. В Ярославле срочно будет открыт еще один пункт выдачи льготных лекарств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Критическая ситуация с обеспечением жителей Ярославля льготными лекарствами обсуждалась 28 июня на последнем в этом сезоне заседании региональной думы. Как отметил лидер фракции КПРФ Александр Воробьев, у пункта выдачи лекарств на ул. Машинстроителей образовались огромные очереди льготников. Больные люди, пенсионеры вынуждены простаивать на жаре по нескольку часов. При этом нет никакой гарантии, что они получат необходимый медикамент — лекарства очень быстро заканчиваются.

Наличие проблемы признают и в правительстве области, но обещают исправить ситуацию в кротчайшие сроки.

«В результате реорганизации больницы №3 было принято решение вынести пункт выдачи льготных лекарственных препаратов в аптеку на проспекте Машиностроителей, закрыв предыдущий пункт в поликлинике на ул. Маяковского. Эта аптека впервые стала заниматься обеспечением льготными лекарственными препаратами, и, к сожалению, возникли организационные сбои. Этот вопрос будет урегулирован. В июле будет открыт второй пункт выдачи — по старому адресу. Постараемся сделать это максимально быстро», — отчитался перед депутатами директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Михаил Осипов.

Однако, по мнению депутатов регионального заксобрания, для урегулирования ситуации следует решить не только организационные вопросы, но и финансовые. Так, в 2016 году на покупку льготных лекарств из регионального бюджета выделено 873,2 млн рублей. По словам Михаила Осипова все эти средства в настоящее время освоены, но не все они пошли непосредственно на закупку лекарств: 75 млн — расходы на доставку и хранение, а 112 миллионов рублей — кредиторская задолженность за 2015 год. То есть фактически выделенных в этом году средств на обеспечение населения региона льготными лекарствами просто не хватает.

«Мы вышли с просьбой о выделении на эти цели из областного бюджета дополнительных 330 миллионов рублей. Сегодня 70 млн уже выделено и 199 млн перераспределено из внутренней нашей сметы, чтобы можно был провести процедуры торгов. При этом нам в этом году в два раза меньше выделено федеральных денег», — пояснил Михаил Осипов.

Некоторые депутаты обратили внимание на то, что в результате инфляции растет и стоимость препаратов. В связи с этим они выразили обеспокоенность, что в конечном итоге лекарств закупается гораздо меньше, чем в прошлом году.

Однако, в завершение дискуссии председатель думского комитета по социальной, демографической политике и здравоохранению Лариса Ушакова привела пример Ивановской области, где на обеспечение льготными лекарствами 1,8 млн человек тратится лишь 135 миллионов рублей в год. В Ярославской области — 1,2 млн льготников.