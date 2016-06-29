Магас, 29 июня, 2016, 12:09 — ИА Регнум. То, что главы Ингушетии и Дагестана возглавили региональные списки кандидатов на выборы в Государственную Думу РФ от «Единой России», означает лишь то, что у руководителей республик СКФО есть больше возможностей по контролю за выборами. Такое мнение высказал 28 июня ИА REGNUM старший научный сотрудник РАНХиГС Денис Соколов, комментируя решение, принятое на 15-м съезде «ЕР», о включении в списки кандидатов Юнус-Бека Евкурова и Рамазана Абдулатипова.

government.ru Рамазан Абдулатипов и Юнус-Бек Евкуров

По мнению эксперта, партия власти просто считает, что Евкуров и Абдулатипов будут более эффективными при проведении выборов для «Единой России», так как у глав регионов все равно больше рычагов при их организации: и для агитации, и для голосования, и для подсчета. «Все-таки бюджетники и правоохранительные органы подчиняются главе региона, а это 10%, как минимум. А это электорат, который пойдет на выборы и будет зачтен на выборах. При том уровне разобщенности власти и населения, который сегодня существует, других ресурсов нет», — подытожил Соколов.

По мнению политолога, президента Института национальной стратегии Михаила Ремизова, ставка на Евкурова и Абдулатипова означает не то, что «Кремль однозначно встает на их сторону, а то, что если бы Кремль этого не сделал, то это было бы воспринято как сигнал к атаке на этих руководителей со стороны региональных элит». Как отметил Ремизов, на сегодня «внятной альтернативы этим руководителям, видимо, в Кремле нет».

«Если в других регионах отсутствие руководителя в списке на первой строчке учитывается, но может и не стать спусковым крючком для дестабилизации, то в случае с Ингушетией и Дагестаном это поощряло бы раскол региональных элит. Тогда честнее было бы менять глав регионов и входить в предвыборную кампанию с новым руководством. В силу того, что обстановка накалена, если бы решение было другим, это бы способствовало раскачиванию ситуации и расколу элит», — считает эксперт.

Руководитель центра анализа международной политики Института глобализации и социальных движений Михаил Нейжмаков считает, что Кремль, как правило, дает карт-бланш главам регионов в их конфликтах с местными элитами. И отставка главы региона или серьезные сигналы из Москвы следуют в том случае, если политика губернатора явно дестабилизирует ситуацию. На Северном Кавказе своя специфика, но данное правило вполне применимо и здесь, отмечает политолог.

«В список «Единой России» вошли главы всех республик Северо-Кавказского округа. Исключение для одного или двух из них сразу вызвало бы волну кривотолков. На думских выборах 2011 года в список «партии власти» из глав северокавказских республик не вошел только глава Адыгеи Аслан Тхакушинов и тогда это сочли еще одним предвестием его скорой отставки (такие прогнозы, впрочем, не подтвердились)», — заявил политолог.

Отмечая, что о разногласиях между Юнус-Беком Евкуровым и муфтием Ингушетии Исой Хамхоевым говорят уже не первый год, Михаил Нейжмаков напомнил, что на недавней встрече с религиозными лидерами Северного Кавказа в администрации президента РФ республику представлял руководитель Управления по делам религии при главе республики Яхья Хадзиев. «Этот факт наблюдатели расценили, как готовность Центра, по крайней мере, не противодействовать религиозной политике Евкурова», — считает эксперт.

Что касается Рамазана Абдулатипова, то и ему, как отмечает Нейжмаков, скорее всего, будет дан карт-бланш на разрешение предвыборных противоречий в регионе.

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