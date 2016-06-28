Вашингтон, 28 июня, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама, комментируя обстановку, сложившуюся на Западе после объявления результатов референдума по выходу Великобритании из Европейского союза, заявил, что, несмотря на Brexit, ни НАТО, ни трансатлантический альянс не перестали существовать. Американский президент оценил ситуацию как состояние «паузы в процессе полномасштабной европейской интеграции», передаёт радиостанция National Public Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

«После голосования по Brexit наблюдалась небольшая истерия, словно НАТО каким-то образом перестало существовать, трансатлантический альянс распадается, и каждая из стран начинает двигаться в своем направлении», — сказал Обама.

При этом глава США подчеркнул, что на самом деле это не так. Он отметил, что полномасштабная интеграция в ЕС после британского голосования приостановилась. По мнению Обамы, наступил момент, когда в этом процессе наступила пауза, позволяющая осмыслить всё происходящее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, голосование по выходу Великобритании из состава ЕС прошло 23 июня. На следующий день были объявлены результаты: большинство британцев (51,9%) желают выхода страны из ЕС. Решение вызвало бурную реакцию во многих странах, в том числе в ЕС и в самой Великобритании.