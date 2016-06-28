Москва, 28 июня, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Гарантией суверенитета и независимости России являются современные и хорошо оснащенные армия и флот, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на приеме в честь выпускников военных вузов, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Владимир Путин посещает военных моряков

«Современные, хорошо оснащённые, мобильные армия и флот — это гарантия суверенитета и независимости Отечества, безопасности наших граждан, это весомый аргумент против любых попыток провокации, шантажа или давления на нашу страну», — отметил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что сегодня важнейшая из национальных задач — укрепление вооруженных сил.

По его словам, действия российских ВКС и флота в Сирии убедительно подтвердили правильность стратегии модернизации и совершенствования вооруженных сил.

В период с 2018 по 2025 годы, согласно госпрограмме вооружения, войска продолжат оснащать перспективными образцами оружия и техники, добавил президент.