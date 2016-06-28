Ставрополь, 28 июня, 2016, 15:50 — ИА Регнум.



stroyrf.ru Труба подземного водопровода

В Ставропольском крае после аварии водовода на его месте будет построен не воздушный, а подземный водопровод, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона.

Специалисты решили построить подземный водовод на месте рухнувшего 25 июня в реку Кубань воздушного. Эксперты считают, что проведение трубы под руслом реки будет более быстрым по срокам реализации и более надежным способом водоснабжения, чем раньше.

29 июня на месте аварии начнутся активные буровые работы, сегодня завершается подготовка к ним. Всего будет проложено около 300 метров трубы диаметром 225 миллиметров. Движение бура будет отслеживаться с помощью технологии радиолокации.

Как отметили представители «Ставрополькрайводоканала», давление в новом водопроводе будет в два раза выше, чем в прежнем, его хватит для обеспечения потребности территории.

Предварительный план работ рассчитан на полтора месяца. Их ход будет зависеть от особенностей породы, залегающей под руслом Кубани.

Одновременно в регионе будет проведен мониторинг объектов, аналогичных подмытому водоводу, а также газо‑ и нефтепроводов. В перспективе все они должны быть заменены с применением безопасных технологических решений.

В Кочубеевском районе таких водоводов еще два, один из которых уже подмыт ливнями и подъемом воды в реке. Он снабжает водой посёлок Рабочий. Его планируется восстановить в рамках действующего режима чрезвычайной ситуации.

Объём поставок воды в пострадавшие от аварии поселения превысил 300 кубометров в сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае увеличено число машин, подвозящих воду жителям поселений, оставшихся без воды из-за аварии водопровода над рекой Кубань. Сегодня их более 20.

Сегодня в Ставропольский край прибывают полимерные материалы из Краснодарского края для продолжения ремонта упавшей в реку Кубань водопроводной трубы. Вырыт котлован.

Всего в ликвидации аварии задействовано 46 человек 25 единиц техники.

Напомним, порядка десяти населенных пунктов Ставрополья после аварии остаются без воды уже четвёртый день. 25 июня из-за подмыва опоры воздушного водовода упала водопроводная труба над рекой Кубань. Более 13 тыс. жителей поселений трех муниципальных образований Ставрополья осталось без воды. Без воды также остались два объекта социального назначения: больница и психоневрологический интернат.

В Кочубеевском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация». Работает оперативный штаб. Предстоит отремонтировать участок более 150 метров над рекой Кубань между станицами Барсуковская и Балахоновская. Прокуратура проводит поверку обстоятельств аварии.

При этом, МЧС региона распространило предупреждение о высокой и чрезвычайной пожароопасности в регионе четвертого и пятого классов. В Ставропольском крае сложилась жаркая погода и людям нужно больше воды.