Москва, 28 июня, 2016, 15:48 — ИА Регнум. Виолончелист Семен Лашкин, который был задержан 20 июня на Никольской улице за игру в общественном месте, оштрафован на 10 000 рублей. Такое решение, как передает «Агентство Москва», принял 28 июня Тверской районный суд Москвы.

Derunets Виолончель

Пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко уточнила, что суд признал участник группы Radio Kamerger Лашкина виновным в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах.

Напомним, виолончелист Семен Лашкин был задержан 20 июня на ул. Никольская в Москве. Поводом стало проведение импровизированного концерта, чем, по мнению полиции, музыкант нарушал общественный порядок. В отделении полиции против мужчины завели административное дело.