Красногорск, 28 июня, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Проекты планировки территорий для строительства транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) «Жаворонки», «Кубинка-1», «Ивантеевка-2» и «Электроугли» были утверждены во вторник, 28 июня правительством Московской области. Так, участки оказались готовы к практическому освоению. Всего масштабы строительства ТПУ в области предполагают размещение 120 таких объектов. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя областного правительства Германа Елянюшкина.

mota.ru Железная дорога

В северной и южной части железнодорожной платформы Электроугли разместится одноименный пересадочный узел. Транспортная связь планируемого ТПУ будет осуществляться по Носовихинскому шоссе и на Горьковском направлении Московской железной дороги. Хаб займет территорию в 2,53 гектара. В рамках строительства планируется создание пешеходного перехода, разворотных площадок и остановок для общественного транспорта, а также стоянки такси и открытый паркинг.

Транспортно-пересадочный узел «Жаворонки» объединит одноименную железнодорожную станцию Смоленского направления МЖД также с северной и южной стороны. Объект займет 1,7 гектара, где будут размещены пешеходные переходы, многоуровневая парковка и стоянку, автобусные остановки и стоянки такси.

Территория вокруг платформы «Кубинка-1» Смоленского направления Московской железной дороги предполагает более скромные стрительные объемы. Емкость многоуровневой парковки и открытой автостоянки ТПУ «Кубинка-1» составит 162 и 107 машино-мест соответственно.

Платформа Ивантеевка-2 Фрязинской ветки Ярославского направления Московской железной дороги разместится на северной части станции. На объекте разместят парковки и остановки транспорта, а также объекты торговли.

По словам Елянюшкина, масштабы строительства ТПУ в Московской области составят 120 объектов, которые будут интегрированы в инфраструктуру станций Московской железной дороги и метрополитена.

«Наибольший пассажиропоток сейчас сконцентрирован на Ярославском направлении, поэтому здесь планируется построить наибольшее количество транспортно-пересадочных узлов — 23 объекта. Далее идут Горьковское и Рязанское направления, где на базе существующих станций будут созданы 17 и 16 объектов соответственно», — заключил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, финансирование строительства предусмотрено из внебюджетных источников. Сами работы будут вестись с 2016 по 2019 годы. В среднем обустройство одного крупного ТПУ обойдется в миллиард рублей.