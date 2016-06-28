Тбилиси, 28 июня, 2016, 15:43 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили вместе с первой леди Макой Чичуа 29−30 июня посетит с официальным визитом Германию.

president.gov.ge Георгий Маргвелашвили

По информации пресс-службы президента Грузии, в первый день визита Георгия Маргвелашвили примет федеральный президент Германии Йоахим Гаук. Официальная церемония приема пройдет во дворце Бельвю. После окончания встречи президенты сделают совместные заявления для СМИ.

Запланирована также встреча первых леди Грузии и Германии. Георгий Маргвелашвили в рамках визита встретится с канцлером Ангелой Меркель, президентами Бундестага и Бундесрата.

В ходе визита президент Грузии выступит в фонде Конрада Аденауэра и ответит на вопросы слушателей. В состав сопровождающей президента делегации входят представители правительства, администрации президента, парламента, а также секретарь Совета национальной безопасности.