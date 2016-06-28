Москва, 28 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Очередники Москвы объявляют бессрочную голодовку. Как заявила на пресс-конференции 28 июня председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова, 1 июля 2016 года протестующие планируют выйти с требованиями к власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Среди основных требований очередников: увольнение руководства департамента городского имущества Москвы, проведение инвентаризации жилищного фонда города, создание общественного контроля за движением очереди, сокращение срока ожидания очереди и увеличение бюджета на статью расходов по субсидиям до уровня 2012 года, а также проведение ежеквартального отчета о расходовании средств и ходе работ по обеспечению очередников жильем.

Мартьянова уточнила, что всего в общественной организации состоит более одной тысячи человек. «И с каждым днем нас все больше. Мы идем на крайние меры — голодовку! Мы выражаем свое несогласие с политикой департамента городского имущества Москвы», — заявила представитель «Очередников Москвы», подчеркнув, что члены общественной организации неоднократно заявляли о своей проблеме.

«У всех очередников есть килограммы отписок, состряпанные под копирку. Людям нужна власть, заботящаяся о своих гражданах, а не о том, как попилить бюджет или плодить коррупцию. Мы обращались во все органы власти: Администрацию президента, Правительство РФ, в мэрию, к депутатам всех уровней и фракций, в правоохранительные органы, прокуратуру, Следственный комитет, — отовсюду отписка по стандарту, спущенная в департамент городского имущества. Мы провели неоднократные пикеты, на которых заручились поддержкой москвичей. Огромное количество москвичей во время одиночных пикетов подходили и высказывали свое согласие с выдвинутыми требованиями. Мы провели многочисленные митинги, на которых были подписаны резолюции с требованиями очередников. Но власти оказались глухи к нашим просьбам. Очередники отчаялись. У нас не остается другого выхода как объявить голодовку около главного штаба правящей партии власти «Единой России» в 12:00 в Банном переулке», — сообщила Мартьянова.

По данным общественной организации, на данный момент порядка 300 тысяч человек стоят в жилищной очереди в столице. «В среднем в год выдается 870 квартир, а семей в очереди 86 162. Произведя несложные подсчеты, получаем, что ждать квартиры очередникам при такой динамике придется 99 лет», — отмечается в материалах к пресс-конференции.

Напомним, как заявил журналистам 28 июня глава департамента городского имущества столицы Владимир Ефимов, в столице более 74 тысяч семей являются очередниками, принятыми на жилищный учет. По его словам, количество очередников в столице сокращается.