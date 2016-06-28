Брюссель, 28 июня, 2016, 15:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Чешской Республики Богуслав Соботка заявил 28 июня о необходимости ограничить полномочия Европейской комиссии, сообщает Reuters.

Sébastien Bertrand Штаб-квартира Европейской Комиссии в Брюсселе

«Нам необходимо изменить сам принцип функционирования ЕС, я также полагаю, что нужно изменить принцип работы Европейской комиссии», — отметил глава чешского правительства в Брюсселе, где он должен принять участие в саммите лидеров стран-членов ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос выхода Великобритании из состава блока.

«Страны-члены должны быть двигателем позитивных изменений в ЕС… Я был бы очень рад, если комиссия оказывала бы больше помощи в поиске компромиссов внутри ЕС», — добавил он.

Напряженные отношения между исполнительным органом Брюсселя, который составляет законодательство ЕС, а также следит за его исполнением, и 28 членами союза, входящими в Европейский совет, существовали всегда. Однако позиция комиссии, возглавляемой Жан-Клодом Юнкером, стала предметом особого недовольства в некоторых странах-членах, прежде всего, в Восточной Европе, поскольку этот орган пытается навязать странам жесткие квоты относительно того, сколько беженцев и мигрантов эти страны должны принять.

Тем не менее, глава чешского правительства воздержался от резких заявлений, таких, в частности, которые сделал глава МИД в его кабинете, заявивший, что Юнкер — не тот человек для этой работы.

«Я хотел бы, чтобы комиссия уважала в большей степени решения Европейского союза», — подчеркнул Соботка. «Если мы согласны, что нет консенсуса относительно, например, постоянного принудительного механизма размещения беженцев, комиссии нельзя игнорировать это», — добавил он.

В свою очередь, глава Еврокомиссии, к отставке которого после объявления результатов референдума в Великобритании призвал глава МИД Польши, заявил, что на этот шаг он пойдет.

«Я буду бороться за единую Европу до последнего вздоха», — отмечает Юнкер.

Напомним, 23 июня в Соединенном Королевстве прошел референдум, на котором большинство граждан страны — 51,9% — проголосовали за выход из состава ЕС. Это решение поддержало большое число сил в других странах ЕС, предложив, в свою очередь, также провести плебисциты в своих странах.